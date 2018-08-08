В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся. Когда специалисты службы пришли …