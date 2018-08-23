12
21
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

23 августа в Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы Красной Армии в битве под Курском. Основные события развернулись на площади Славы у Вечного огня. В церемонии принимают участие первые лица 
23 августа 2018, 11:25
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

В среду, 22 августа, около здания Арбитражного суда Самарской области возник пожар. Загорелось что-то внутри припаркованного автомобиля. Во время обхода задымление машины заметил судебный пристав Николай Мартынов, который в этот день работал в суде. В салоне легковушки сидела собака. Приставу 
23 августа 2018, 10:29
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и 
15 августа 2018, 08:53
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

В субботу, 4 августа, в Самаре тушили крупный пожар. Около Троице-Сергиева храма в Академическом переулке, неподалеку от ТЦ «Космопорт» вспыхнули ветхие постройки. На фото очевидцев видно, что над городом стелился густой черный дым, а совсем рядом с церковью открытое пламя 
5 августа 2018, 09:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх