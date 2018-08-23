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В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском
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23 августа 2018, 11:25
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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
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23 августа 2018, 10:59
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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре
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23 августа 2018, 10:29
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет
Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение …
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20 августа 2018, 01:30
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30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани
В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.
Как сообщили в региональном ГУ …
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20 августа 2018, 08:06
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04