12
02
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.08.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали

По предварительным данным, сегодня, 26 августа, около 3-х часов ночи загорелся 2-этажны дом на улице Фрунзе.
 
Пламя охватило не только жилое помещение, площадью свыше 225 квадратных метров, но и надворные постройки в 100 квадратных метров. Пламенем были объяты и 
26 августа 2018, 02:36
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре

В среду, 22 августа, около здания Арбитражного суда Самарской области возник пожар. Загорелось что-то внутри припаркованного автомобиля. Во время обхода задымление машины заметил судебный пристав Николай Мартынов, который в этот день работал в суде. В салоне легковушки сидела собака. Приставу 
23 августа 2018, 10:29
Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц 
23 августа 2018, 09:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх