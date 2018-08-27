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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро
Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на …
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27 августа 2018, 11:49
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка
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27 августа 2018, 11:24
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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2-этажный жилой дом сгорел в Самаре, 22 человека эвакуировали
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26 августа 2018, 02:36
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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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Судебный пристав спас собаку из горящей машины в Самаре
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23 августа 2018, 10:29
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Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных
В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц …
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23 августа 2018, 09:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37