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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
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28 августа 2018, 09:47
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев
Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", …
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28 августа 2018, 08:44
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры
Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
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9 июня 2018, 02:18
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В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан …
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30 января 2018, 11:18
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В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров
В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению …
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11 января 2018, 03:18
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В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры
В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты …
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8 ноября 2017, 11:28