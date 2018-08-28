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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
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Материалы по теме:

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В блогах.

В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев

Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", 
28 августа 2018, 08:44
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
 
Как установили полицейские, горожанин организовал в одном из кафе по улице Алма-Атинской, игорный клуб с использованием игрового оборудования. 

9 июня 2018, 02:18
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

30 января 2018, 11:18
В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению 

11 января 2018, 03:18
В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты 

8 ноября 2017, 11:28
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