Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась … Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли