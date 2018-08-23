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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

В Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в битве под Курском

23 августа в Самаре проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы Красной Армии в битве под Курском. Основные события развернулись на площади Славы у Вечного огня. В церемонии принимают участие первые лица 
23 августа 2018, 11:25
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц 
23 августа 2018, 09:21
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах гибели мужчины на пожаре под Тольятти разбирается Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение 

20 августа 2018, 01:30
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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