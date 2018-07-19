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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело
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29 июня 2018, 03:27
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Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
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29 июня 2018, 02:58
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Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
Новый закон о бытовых отходах даст возможность гражданам зарабатывать на реализации мусора. Соответствующие поправки рассмотрит Госдума.
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7 июня 2017, 03:35
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В Самарской области проведут «мусорный конкурс»
В Самарской области выберут региональных операторов, которые займутся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
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6 декабря 2016, 03:39
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В Самарской области совершенствуют систему сбора мусора
До конца 2014 года в Самарской области должно завершиться проектирование 12 полигонов для размещения твердых бытовых отходов. На эти цели направлено 166 миллионов рублей.
Правительство Самарской области уделяет пристальное внимание повышению эффективности сбора, вывоза и утилизации ТБО. С этого года в …
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26 сентября 2014, 12:20
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В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов
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11 апреля 2014, 01:38