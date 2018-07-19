До конца 2014 года в Самарской области должно завершиться проектирование 12 полигонов для размещения твердых бытовых отходов. На эти цели направлено 166 миллионов рублей.

Правительство Самарской области уделяет пристальное внимание повышению эффективности сбора, вывоза и утилизации ТБО. С этого года в …