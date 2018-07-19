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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело

В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. По версии силовиков, она поставила своего сына под угрозу заражения ВИЧ. Малышу всего два года. По сообщению прокуратуры Автозаводского района, 32-летняя женщина знала, что у нее ВИЧ-инфекция, но с 2016 года (года, 

29 июня 2018, 03:27
Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, 
29 июня 2018, 02:58
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор

Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор

Новый закон о бытовых отходах даст возможность гражданам зарабатывать на реализации мусора. Соответствующие поправки рассмотрит Госдума.
Как отмечается, по мнению народных избранников, пришло время для получения выгоды от эффективного использования вторсырья. Домохозяйства без специальной лицензии смогут продавать мусор перерабатывающим компаниям. 

7 июня 2017, 03:35
В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области проведут «мусорный конкурс»

В Самарской области выберут региональных операторов, которые займутся вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, сообщает региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Схема обращения ТБО в губернии прошла согласование в Росприроднадзоре, она условно разделена на три участка, привязанных к самым крупным городам 

6 декабря 2016, 03:39
В Самарской области совершенствуют систему сбора мусора

В Самарской области совершенствуют систему сбора мусора

До конца 2014 года в Самарской области должно завершиться проектирование 12 полигонов для размещения твердых бытовых отходов. На эти цели направлено 166 миллионов рублей. 

Правительство Самарской области уделяет пристальное внимание повышению эффективности сбора, вывоза и утилизации ТБО. С этого года в 

26 сентября 2014, 12:20
В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов

В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов

В настоящий момент «Эко-система» (наиболее крупные акционеры - экс-сенатор Валентин Завадников и Фонд прямых инвестиций Рубена Варданяна) работает в семи российских регионах и реализует проекты строительства заводов по переработке отходов и полигонов на 3 млрд руб., сообщают "Ведомости". Но на 

11 апреля 2014, 01:38
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