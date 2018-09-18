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В Самаре изменится расписание дачных автобусов
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12 сентября 2018, 04:33
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На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей
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27 августа 2018, 10:32
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Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре
На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже …
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18 июля 2018, 10:40
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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40
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6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области
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10 июля 2018, 11:50
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В блогах: про прекрасных слонов в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие …
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17 ноября 2017, 09:56
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Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке
Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.
Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, …
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26 июля 2017, 12:55
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СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества
Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, …
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16 марта 2017, 10:35
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Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей
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21 мая 2015, 03:53
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Фанаты подожгли трибуну в Оренбурге во время матча «Газовик» - «Крылья Советов»
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30 сентября 2014, 10:45
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«Крылья Советов» одержали выездную победу над «Газовиком»
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29 сентября 2014, 04:43