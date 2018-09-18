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Материалы по теме:

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

В Самаре изменится расписание дачных автобусов

Со среды, 12 сентября, в Самаре изменится расписание дачных автобусов. Из-за уменьшения светового дня для удобства пассажиров первые из них будут отправляться в путь из города на час позже,  но и последние рейсы от дачных массивов будут отъезжать на час 
12 сентября 2018, 04:33
На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

В Самаре за 1 млн 100 тысяч рублей отремонтируют здание Самарского районного суда, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об угловом строении по адресу Куйбышева 62 - Венцека 30. Это здание, напротив памятнику Ленину, входит в региональный перечень 
27 августа 2018, 10:32
Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже 

18 июля 2018, 10:40
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

В блогах: про прекрасных слонов в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев побывал на даче Головкина, более известной среди самарцев как "дача со слонами". "Она была построена в 1908-1909 годах купцом Константином Головкиным по собственному проекту. Слонов делали в сарае на улице Садовой, в их создании принимал участие 
17 ноября 2017, 09:56
Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Россияне смогут прописаться на собственном дачном участке

Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.

Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, 

26 июля 2017, 12:55
СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

СВГК: В Самаре появился новый вид газового мошенничества

Пресс-служба «Средневолжской газовой компании» предупреждает о новом виде мошенничества. В Самаре зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками СВГК, вымогают деньги у граждан. Преступления совершаются как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Мошенники убеждают хозяев жилья в том, 

16 марта 2017, 10:35
Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Судьям Самарской области купят путевки в санатории за 1,5 млн рублей

Управление судебного департамента по Самарской области объявило тендер на покупку санаторно-курортных путевок для судей региона и членов их семей. Цена контракта - 1,5 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Всего нужна 31 путевка. 24 из них - в санатории 
21 мая 2015, 03:53
Фанаты подожгли трибуну в Оренбурге во время матча «Газовик» - «Крылья Советов»

Фанаты подожгли трибуну в Оренбурге во время матча «Газовик» - «Крылья Советов»

В социальных сетях появилось фото дымящейся трибуны оренбургского стадиона «Газовик» во время матча одноименной местной команды с самарскими «Крыльями Советов» в понедельник, 29 сентября.

По данным оренбургских СМИ, возгорание произошло по вине самарских болельщиков. Во втором тайме фанаты зажгли 
30 сентября 2014, 10:45
«Крылья Советов» одержали выездную победу над «Газовиком»

«Крылья Советов» одержали выездную победу над «Газовиком»

Сегодня, 29 сентября, в 12-м туре Футбольной национальной лиги самарский коллектив на выезде встречался с «Газовиком» из Оренбурга.
«Крыльям» досталась нелегкая победа с минимальным счетом, голом отметился Алан Чочиев на 32-й минуте встречи. Самарцы могли забить еще дважды: на 68-й 

29 сентября 2014, 04:43
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