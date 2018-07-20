|
Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
|
20 июля 2018, 10:58
|
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре
|
20 июля 2018, 09:09
|
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
|
20 июля 2018, 07:32
|
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
|
19 июля 2018, 11:59
|
«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
|
16 июля 2018, 11:12
|
ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти
|
10 июля 2018, 09:28
|
Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти
В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной …
|
9 июля 2018, 04:26