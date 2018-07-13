С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре В Самаре участились случаи падения детей из окон. Только с начала лета в городе зафиксировано 10 таких инцидентов. Для сравнения: такое же количество ЧП в прошлом году зафиксировали за целый сезон. Одного из упавших детей медики не смогли спасти, и …