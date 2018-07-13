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Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти

Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти

В Пензенской области суд вынес приговор бизнесмену из Тольятти. Этого человека обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего.

По версии следствия, 10 мая этого года предприниматель приехал в город Белинский 
13 июля 2018, 05:07
Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
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Распятого

Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти

 
В лесу в Автозаводском районе Автограда прохожие наткнулись на  жуткую находку. Как рассказали очевидцы  в паблике "Тольятти", в этом месте уже давно установлен крест и рядом висят таблички с молитвами, но недавно на кресте "распяли" чучело человека. Непонятно,  кто и 
13 июля 2018, 09:04
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома № 22 на проспекте 50 лет Октября, а второй — у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей Госавтоинспекции, а воплотила ее в 
13 июля 2018, 08:13
В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей

В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей

 
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" показали, "как сейчас в местном лесу пугают людей". "Кто и для чего это сделал? Рядом молитвы и заповеди. Крест уже давно там стоял, а сегодня уже так... Гуляя с ребёнком и увидев подобное, 
12 июля 2018, 11:31
С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре

В Самаре участились случаи падения детей из окон. Только с начала лета в городе зафиксировано 10 таких инцидентов. Для сравнения: такое же количество ЧП в прошлом году зафиксировали за целый сезон. Одного из упавших детей медики не смогли спасти, и 

12 июля 2018, 03:44
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.

Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, 

5 июля 2018, 03:17
Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело в отношении двух приятелей. 32-летнего жителя нашего города и его знакомого, 35-летнего рецидивиста из Екатеринбурга, подозревают в серии квартирных краж в областной столице.

По версии следствия, с мая 2017 по апрель 
5 июля 2018, 09:42
Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции 

29 июня 2018, 09:25
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