|
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
|
23 июля 2018, 10:44
|
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
|
23 июля 2018, 08:58
|
500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
|
19 июля 2018, 10:49
|
В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
|
18 июля 2018, 11:16
|
Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе
|
4 октября 2017, 11:12
|
Ученые: найдена зону мозга, отличающая сознание человека от обезьяны
Нейрофизиологи обнаружили в человеческом мозге зону, отвечающую за уникальные особенности разума Homo sapiens. Это участок, работающий во время обработки абстрактной информации.
О том, что человека отличает от животных именно способность работать с абстрактными понятиями, было известно давно. Но только …
|
27 июля 2015, 01:58