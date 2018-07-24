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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

В губернском центре завершено расследование в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД России по городу Самаре. Силовика обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в сентября 2017 года подозреваемый 
19 июля 2018, 10:49
В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе

Ну и дела: Мэрия Сызрани отказала сама себе

Администрация Сызрани отказала сама себе в оформлении небольшого участка под магазин. Речь идет о вновь образованном земельном участке площадью в 100 квадратных метров в районе кольцевой развязки по улице Котовского. Комитет по строительству и архитектуре намеревался получить для него условно 
4 октября 2017, 11:12
Ученые: найдена зону мозга, отличающая сознание человека от обезьяны

Ученые: найдена зону мозга, отличающая сознание человека от обезьяны

Нейрофизиологи обнаружили в человеческом мозге зону, отвечающую за уникальные особенности разума Homo sapiens. Это участок, работающий во время обработки абстрактной информации.

О том, что человека отличает от животных именно способность работать с абстрактными понятиями, было известно давно. Но только 
27 июля 2015, 01:58
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