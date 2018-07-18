17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.
Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился за рулем «Лады Калины». Водителя попросили немедленно остановиться, однако он этого не сделал. Мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони врезался в дерево и машина перевернулась. Беглец в результате аварии получил травмы.
«Что удивительно, на заднем стекле автомобиля нашего "героя" наклейка о том, что в автомобиле находятся дети! Какой же смысл в таких наклейках, если ты сам не придаешь им значения!», - недоумевают активисты.
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