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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

В среду утром, 18 июля, произошла страшная дорожная авария на улице Спортивной в Тольятти. По предварительной информации, черная иномарка BMW направлялась в сторону Московского проспекта, но на пустынной дороге водитель почему-то не справился с управлением, автомобиль оказался на обочине и 
18 июля 2018, 10:12
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
17 июля 2018, 01:36
В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

Стали известны подробности столкновения трамвая и маршрутного автобуса около ТРК «Аврора» в Самаре. Около семи часов вечера на улице Аэродромной, в районе остановки общественного транспорта «Улица Авроры» сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В этот момент он направлялся «в город» 
16 июля 2018, 10:24
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.

Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, 

5 июля 2018, 03:17
GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре

То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с 

16 марта 2018, 08:51
Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой 
31 июля 2017, 10:25
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
 
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в 
4 сентября 2016, 06:02
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