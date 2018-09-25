25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.
Участниками «Доброго урока» в этот день станут около 100 активных школьников города. А в качестве преподавателей выступят волонтеры отряда школы № 163. Школьный добровольческий отряд этого учебного заведения уже известен своими заслугами. Ее активисты – участники программы «Городские волонтеры» в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, волонтеры патриотических и спортивных мероприятий города и области. Молодые люди на собственном примере покажут школьникам, как развивать свой добровольческий отряд и почему это вообще нужно делать.
Тренером и модератором урока станет Мария Журба - начальник отдела патриотического воспитания молодёжи и поддержки волонтёрского движения МБУ г.о. Самара «СДМ», тренер волонтёрской программы «Городские волонтёры» ЧМ 2018 в городе-организаторе Самара, а также руководитель смены «Поколение Добра» Молодёжного форума «IВолга-2018».
Каждый «Добрый урок» состоит из нескольких блоков. Первая часть – теоретическая, где школьникам и несовершеннолетним студентам рассказывают о том, что такое волонтерство в целом и как создать волонтерский отряд. Второй блок занятия – практический. Чтобы закрепить полученные знания, для участников проводят ролевую игру «Первый шаг в построении волонтерского отряда». Кроме того, молодым людям презентуют Всероссийский проект по созданию и развитию волонтерских отрядов «Лига добровольческих отрядов», в рамках которого волонтерским отрядам оказывается методическая поддержка и сопровождение.
Акция продлится до 30 сентября. За это время «Добрые уроки» пройдут еще в трех учебных заведениях: в школе №81, ПГК и СКСПО.
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