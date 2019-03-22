Стоимость бензина не повысится до лета. Российское правительство продлило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на три ближайших месяца. Напомним, действие документа заканчивалось 31 марта, а подписан он был осенью прошлого года. Теперь главная интрига в том, что будет после. Если пролонгации не случится, то цены снова могут пойти вверх.
Роста цен на топливо не случится до июля этого года. Российское правительство решило продлить договоренности с нефтяными компаниями, благодаря которым цены на бензин и солярку заморожены. Достигнуты они были в ноябре прошлого года после того, как топливо несколько месяцев подряд заметно дорожало. За первую половину 2018 года рост составил 7,3%. При этом «продление» можно назвать лишь временной мерой, потому что уже в июле цены могут снова вырасти. Это возможно из-за взятого сейчас курса на увеличение акцизов на топливо.
- Правительство ранее заявляло и неоднократно о том, что никто не собирается отказываться от повышения акцизов на топливо. Соответственно, налоговой маневр в нефтяной отрасли будет, как и планировалось, происходить. Что такое налоговой маневр? Это увеличение НДПИ — налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение экспортной пошлины. Это означает, что внутренние цены на нефть будут расти, - рассказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
С 1 января 2019 года в России акцизы на бензин и дизтопливо уже повысились в полтора раза. До почти 12 300 рублей и 8 500 рублей за 1 тонну соответственно. После окончания соглашения по заморозке цен, это может дополнительно разогнать цены.
- В среднем на протяжении 20-летнего периода ежегодный прирост ставок акциза составлял почти 25, 28, 30% и нынешний значительный скачок ставки - он наверное, сопоставим с данными 2013-го года. В дальнейшем она также у нас выросла, но не так существенно, как мы ожидаем в 2019-м году. Это надбавка к цене товара перекладывается на конечного потребителя - покупателя, - говорит декан инженерно-экономического факультета СамГТУ, д.э.н., доцент Лариса Ильина.
- Налоги в цене литра топлива составляют сейчас где-то 65-70%. Если эта составляющая будет увеличиваться, и всё будет регулироваться рынком — значит, к сожалению, мы должны сделать однозначный вывод — цены на топливо будут расти, - пояснил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Автомобилисты признаются, что уже готовятся к самым разным сценариям.
- Буду заправляться менее актановым числом бензина, то есть 92-м. Я сейчас заправляюсь 95-м, он стоит 45 рублей. Буду 92-м хотя бы заправляться. Только так. Предполагаю, что 95-й рублей хотя бы 42-41 должен стоить, но не 45,
сейчас ещё выше пойдет. 42-41 - это оптимальная цена для 95-го, - рассказал житель г. о. Самара Дмитрий Ильичёв.
- Конечно, на бензин цены очень большие. Приходится меньше ездить, чем хотелось бы. Ну, а вообще хотелось бы, чтобы цены не повышались, а, наоборот, понижались. Процентов на тридцать если бы они понизились — было бы намного лучше, - говорит житель г. о. Самара Александр.
Будут влиять на цены и курс рубля, а также мировые цены на нефть. В любом случае, как отмечает эксперты, в первые месяцы после июля можно ожидать рост стоимости бензина до 5%.