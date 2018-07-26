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Уроки гостеприимства могут ввести в школах
Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил …
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3 июля 2018, 07:01
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры
Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко …
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18 июня 2018, 05:29
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12