Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …