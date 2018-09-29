Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой передает «Волга Ньюс» со … Сегодня, 29 сентября, около 4-х часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там столкнулись автомобили "Газель" и Lada Priora. Итог - два человека погибли и два получили телесные повреждения,со