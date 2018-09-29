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Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой

Двое погибло и двое раненых: Страшное ночное ДТП под Самарой

Сегодня, 29 сентября, около 4-х часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Там столкнулись автомобили "Газель" и Lada Priora. Итог - два человека погибли и два получили телесные повреждения, передает «Волга Ньюс» со 
29 сентября 2018, 02:05
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

На трассе Самара - Ульяновск пьяный водитель протаранил бордюр на островке безопасности

Накануне вечером, 27 сентября, в Красноярском районе области произошла автоавария. 27-летний водитель ехал на своем автомобиле ВАЗ 2110 по дороге Самара - Ульяновск в сторону Ульяновска. В какой-то момент шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в 
28 сентября 2018, 12:43
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
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