В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 % … В августе стоимость квартир на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - до 47,5 тысяч рублей за квадрат. Напомним, что сейчас это средняя цена по региону. По информации Самарского областного фонда жилья и ипотеки, это снижение составило 1220 рублей