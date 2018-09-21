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В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию
В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по …
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21 сентября 2018, 10:17
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В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %
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21 сентября 2018, 10:03
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22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым
Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии, 253А. Похоронят политика на Рубежном кладбище.
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21 сентября 2018, 08:21
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - …
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18 сентября 2018, 08:18
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В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
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17 сентября 2018, 08:52