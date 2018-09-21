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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы

В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию

В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по 
21 сентября 2018, 10:17
В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В августе стоимость квартир на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5%  - до 47,5 тысяч рублей за квадрат. Напомним, что сейчас это средняя цена по региону. По информации Самарского областного фонда жилья и ипотеки, это снижение составило 1220 рублей 
21 сентября 2018, 10:03
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии, 253А. Похоронят политика на Рубежном кладбище. 

Напомним, что Виктор Федорович скончался 20 сентября на 71 
21 сентября 2018, 08:21
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
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