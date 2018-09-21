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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7
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14 сентября 2018, 04:23
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Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре
В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный …
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23 апреля 2018, 09:32
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В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
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3 апреля 2018, 07:00
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55