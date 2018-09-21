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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре изменится схема движения троллейбуса №7

В Самаре на два дня изменится схема движения троллейбусов №7. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на улице Победы в областном центре сотрудники  «Т Плюс». Движение электрического общественного транспорта будет невозможно по нечетной стороне Победы от дома №79 

14 сентября 2018, 04:23
Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре

В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный 
23 апреля 2018, 09:32
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
3 апреля 2018, 07:00
В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут

В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут 
22 марта 2018, 11:55
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