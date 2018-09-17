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Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»
Стало известно о причинах просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия …
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17 сентября 2018, 10:15
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На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
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17 сентября 2018, 10:06
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В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом
Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около …
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17 сентября 2018, 08:47
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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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В блогах: бакланы и кто-то еще
Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.
«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются …
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13 сентября 2018, 08:26
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В блогах: "Пит-стоп" в Бресте
Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице …
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11 сентября 2018, 10:00
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
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7 марта 2018, 10:51
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Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы
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24 октября 2017, 05:07
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Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство
Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, …
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23 июня 2017, 09:00
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Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева
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12 апреля 2017, 06:17