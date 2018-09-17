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Материалы по теме:

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно о причинах просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин  сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия 
17 сентября 2018, 10:15
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

В блогах. О человеческой жадности и глупости: Цистерна с мазутом

Блогер ogneborets ((огнеборец)) поведал о человеческой жадности и глупости. Недавно в Самаре цистерну ёмкостью в сорок тонн резали газосваркой. На лом. Но не слили остатки мазута. Закипело так, что дым было видно с очень большого расстояния. Тушили пеной около 
17 сентября 2018, 08:47
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
В блогах:

В блогах: "Пит-стоп" в Бресте

Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице 
11 сентября 2018, 10:00
В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта 

7 марта 2018, 10:51
Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Работу ярмарки около музея Алабина в Самаре планируют продлить на две-три недели. По мнению чиновников, такие сезонные рынки - хороший способ снижения уровня цен на овощи и фрукты. При этом, отмечается, что продажи по сравнению с прошлым годом выросли.

Напомним, в 

24 октября 2017, 05:07
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
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