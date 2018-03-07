В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта с восьми утра до 18 часов.
«Заинтересованные предприятия и предпринимателей приглашают принять участие в работе выставки-продажи сельхозпродукции. Дополнительная информация по телефону: 332-14-97», - сообщает мэрия Самары.
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