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Материалы по теме:

Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары

Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары

В четверг, 21 декабря, без холодной воды остались жители поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». Воды у них не будет с 10 утра до полуночи. Появились адреса расстановки бойлеров с водой, их сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Как уже 

21 декабря 2017, 11:31
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Ярмарку у музея Алабина могут продлить почти до зимы

Работу ярмарки около музея Алабина в Самаре планируют продлить на две-три недели. По мнению чиновников, такие сезонные рынки - хороший способ снижения уровня цен на овощи и фрукты. При этом, отмечается, что продажи по сравнению с прошлым годом выросли.

Напомним, в 

24 октября 2017, 05:07
Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят 
25 июля 2017, 09:06
Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Жительница Самары завела лягушку, которая приносит богатство

Блогер Ольга Потапова рассказала об индийской ярмарке, которая проходит в музее Алабина. "Продают все - от чая до слонов в платках. Очень ярко, интересно, и сильно пахнет благовониями. Можно купить хну для одноразовых татуировок, зубную пасту, маски для лица, 
23 июня 2017, 09:00
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

В среду, 9 ноября, на площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Гудок» по улице Крайноармейской пройдет ярмарка, на которой можно будет купить продукты питания, одежду, товары для здоровья и handmade-продукцию.

Информация об этом опубликована в сообществе ТЦ в социальной сети. Продлится 
7 ноября 2016, 12:10
В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу

В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу

Перспективы развития одного из самых крупных районов Самары - Красноглинского обсудили в эту среду в ходе выездного заседания коллегии городской администрации. Чиновники составили письменный план действий.

В состав Красноглинского района входят 5 отдельных поселений, в том числе Береза и Прибрежный, а 

14 сентября 2016, 06:34
В блогах: продвинутые дедушки и бабушки Красноглинского района

В блогах: продвинутые дедушки и бабушки Красноглинского района

Блогер Игорь Кондратьев рассказывает о продвинутых дедушках и бабушках Красноглинского района, которые ведут занятия в местном клубе творчества и развития «Энергетик»: «Здесь в 15 очень разноплановых секциях ребятам дают самое необходимое - навыки работы и головой, и руками. А 
28 июня 2016, 05:31
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