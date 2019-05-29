|
Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
|
29 мая 2019, 08:00
|
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
|
29 мая 2019, 05:33
|
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
|
29 мая 2019, 05:22
|
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
|
29 мая 2019, 05:17
|
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
|
29 мая 2019, 05:02
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
|
24 мая 2019, 09:29
|
В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих
В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения …
|
8 апреля 2019, 05:29
|
Зенитчики ЦВО отразили «атаку» беспилотников с бомбами
В Поволжье прошли масштабные учения бойцов ПВО, в которых приняли участие 1300 военнослужащих. Условные боевые действия развернулись сразу в трех регионах: в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.
По плану, зенитчики должны были отразить налет крылатых ракет и беспилотников, оснащенных самодельными бомбами. …
|
28 февраля 2019, 02:53
|
Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне
На днях огнеметчики 2-й гвардейской общевойсковой армии провели боевые стрельбы на Рощинском полигоне. Перед ними стояла задача поразить укрепленные огневые точки условного противника. Стрельба велась с помощью реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами, создающими объемный взрыв. Дистанция ведения огня …
|
13 февраля 2019, 12:03
|
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей
|
9 февраля 2019, 02:05
|
В Самаре перекроют три дороги
|
21 сентября 2018, 01:33
|
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода
|
20 сентября 2018, 05:50
|
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
|
11 сентября 2018, 06:06
|
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова
Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной …
|
29 августа 2018, 03:16
Мы Вам перезвоним!