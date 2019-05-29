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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Во вторник, 28 мая, в Кинеле произошла «пьяная» авария. В 23:55 21-летний водитель ехал на легковушке «Лада Гранта» по улице Ленина в направлении Крестьянской. В какой-то момент пьяный автомобилист вылетел на правую обочину, но не справился с управлением и его 
29 мая 2019, 05:33
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление 
29 мая 2019, 05:17
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка

На днях в Ставропольском районе произошла авария, в которой пострадала пенсионерка. Около трех часов дня 22 мая 79-летний водитель ехал на своей иномарке «Ниссан Альмера» по улице Борковской вдоль дачного массива. При повороте налево автомобилист не пропустил иномарку «Чери» с 
24 мая 2019, 09:29
В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения 
8 апреля 2019, 05:29
Зенитчики ЦВО отразили «атаку» беспилотников с бомбами

Зенитчики ЦВО отразили «атаку» беспилотников с бомбами

В Поволжье прошли масштабные учения бойцов ПВО, в которых приняли участие 1300 военнослужащих. Условные боевые действия развернулись сразу в трех регионах: в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.

По плану, зенитчики должны были отразить налет крылатых ракет и беспилотников, оснащенных самодельными бомбами. 

28 февраля 2019, 02:53
Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

На днях огнеметчики 2-й гвардейской общевойсковой армии провели боевые стрельбы на Рощинском полигоне. Перед ними стояла задача поразить укрепленные огневые точки условного противника. Стрельба велась с помощью реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами, создающими объемный взрыв. Дистанция ведения огня 

13 февраля 2019, 12:03
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
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