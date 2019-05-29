В Поволжье прошли масштабные учения бойцов ПВО, в которых приняли участие 1300 военнослужащих. Условные боевые действия развернулись сразу в трех регионах: в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.

По плану, зенитчики должны были отразить налет крылатых ракет и беспилотников, оснащенных самодельными бомбами. …