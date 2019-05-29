В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры … В среду, 29 мая, во время проведения гидравлических испытаний произошел порыв коммуникаций и провал грунта под рельсами в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Сейчас трамваи № 7 и № 19 курсируют по резервной схеме, сообщили в горадминистрации. Трамваи №