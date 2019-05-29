|
Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
|
29 мая 2019, 08:00
|
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
|
29 мая 2019, 05:33
|
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
|
29 мая 2019, 05:22
|
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
|
29 мая 2019, 05:17
|
В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую
|
29 мая 2019, 04:22
|
В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры
|
29 мая 2019, 04:00
|
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
|
29 мая 2019, 02:14
|
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин
|
29 мая 2019, 08:43
|
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
|
28 мая 2019, 05:03
|
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка
|
27 мая 2019, 03:47
|
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
|
24 мая 2019, 04:19
|
Под Тольятти столкнулись иномарки: пострадала пенсионерка
|
24 мая 2019, 09:29
Мы Вам перезвоним!