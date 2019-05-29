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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

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29 мая 2019, 05:17
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В среду, 29 мая, в Куйбышевском районе Самары ненадолго перекрыли улицу Калининградскую. На месте событий находились машины полиции, «скорой помощи», фургон спецсвязи. По словам местных жителей, улицу оцепили, а любопытствующим объясняли, что проходят учения или «снимают кино».
 
29 мая 2019, 04:22
В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В среду, 29 мая, во время проведения гидравлических испытаний произошел порыв коммуникаций и провал грунта под рельсами в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Сейчас трамваи № 7 и № 19 курсируют по резервной схеме, сообщили в горадминистрации. Трамваи № 
29 мая 2019, 04:00
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

Во вторник, 28 мая, во дворе жилого дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошла авария - под колеса машины угодил маленький ребенок. Примерно в 20:00 водитель иномарки «Форд» ехал по дворовой территории дома № 87, когда сбил 4-летнюю 
29 мая 2019, 08:43
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

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В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
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24 мая 2019, 09:29
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