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Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной
В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.
Как пишет …
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1 июня 2019, 02:03
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
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30 мая 2019, 01:02
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Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался
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30 мая 2019, 10:25
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В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин
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29 мая 2019, 08:43
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В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии
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29 мая 2019, 08:23
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В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка
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27 мая 2019, 03:47
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"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС
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20 апреля 2019, 02:17
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В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой
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17 сентября 2018, 02:35
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Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
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20 июля 2018, 07:32
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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