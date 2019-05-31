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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной

Ждут нейрохирурга из Самары: В Сызрани бьются за жизнь мальчика, сбитого машиной

В Сызрани врачи бьются за жизнь 14-летнего школьника, которого вчера, 31 мая, сбил автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и переломы и был доставлен в местной ЦГБ в тяжелом состоянии.
 
Как пишет 
1 июня 2019, 02:03
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

В Сызрани иномарка сбила 4-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин

Во вторник, 28 мая, во дворе жилого дома на проспекте 50 лет Октября в Сызрани произошла авария - под колеса машины угодил маленький ребенок. Примерно в 20:00 водитель иномарки «Форд» ехал по дворовой территории дома № 87, когда сбил 4-летнюю 
29 мая 2019, 08:43
В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

В Самаре 60 пожарных тушили горящий двухэтажный дом на Советской Армии

Во вторник вечером, 28 мая, произошел пожар в деревянном частном двухэтажном доме на улице Советской Армии в Октябрьском районе. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 20:53, на место событий выехали 60 человек, которые использовали 15 единиц техники. Был 
29 мая 2019, 08:23
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47

"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС

В Самаре открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС, информирует ГИБДД по Самарской области. Задачи полиции на мотоциклах: надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов. В технопарке подразделения – 5 мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 километров 

20 апреля 2019, 02:17
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
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