Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Высшей школой экономики.



По данным за III квартал 2018 года, семьи с детьми тратили на обслуживание кредитов по 2,5 тысячи рублей в месяц на …