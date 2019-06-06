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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Высшей школой экономики.

По данным за III квартал 2018 года, семьи с детьми тратили на обслуживание кредитов по 2,5 тысячи рублей в месяц на 
6 июня 2019, 12:18
В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД

В  четверг, 6 июня, в 09:40 на улице Котовского в Сызрани автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную у обочины машину ДПС, около которой стоял сотрудник Госавтоинспекции. Водителя «десятки» увезли на карете «скорой помощи» в тяжелом состоянии, 
6 июня 2019, 11:08
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В столице 63-го региона ушел из жизни мотоциклист, который поступил в больницу после аварии на Товарной. Мужчине было всего 38 лет, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 4 июня в 14:00 водитель, который получил права всего год назад, двигался на 
6 июня 2019, 10:02
В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика

Странная история произошла на днях в Октябрьске: 8-летний мальчик получил травму во время завтрака. 3 июня мама ребенка приобрела в местном супермаркете нарезной батон и сделала бутерброды. Но как только ее сын откусил кусок хлеба, так раздался крик - кусок 
5 июня 2019, 04:43
В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В среду, 5 июня, стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла взрослая женщина, а трехлетний ребенок получил травмы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 11:30 во вторник на пересечении улиц Солнечной и Губанова. По предварительной версии регионального Главка полиции, 
5 июня 2019, 04:20
Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон 

5 июня 2019, 02:41
Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

Российским родителям порекомендовали поменьше кормить детей макаронами и сосисками. Также им стоит ограничить потребление подрастающим поколением различных сладостей. С этим заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.

По ее словам, привыкание к «быстрым 
5 июня 2019, 12:54
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 
4 июня 2019, 09:06
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители микрорайона «Новая Самара», который расположен на 23-м километре Московского шоссе, обратились в Общественную палату - люди жалуются на вырубку леса в районе поселка Мехзавод. 

- Рядом с нами уничтожается природа, неужели вы не видите это? Мы останемся без леса! 
4 июня 2019, 02:31
В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент 
4 июня 2019, 09:09
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