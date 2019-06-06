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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась
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6 июня 2019, 12:18
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В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД
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6 июня 2019, 11:08
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В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
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6 июня 2019, 10:02
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
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5 июня 2019, 02:41
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Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками
Российским родителям порекомендовали поменьше кормить детей макаронами и сосисками. Также им стоит ограничить потребление подрастающим поколением различных сладостей. С этим заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.
По ее словам, привыкание к «быстрым …
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5 июня 2019, 12:54
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В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
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5 июня 2019, 12:31
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
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4 июня 2019, 02:31
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В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка
В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент …
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4 июня 2019, 09:09
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