В четверг, 16 мая, в поселке Шиферный в Октябрьске прошел град. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как с неба падали льдинки размером перепелиное яйцо.



- Все мои огурцы с дынями побил, наверно, - переживает местная жительница.