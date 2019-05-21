|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
К среде в Самарской области потеплеет
|
20 мая 2019, 08:49
|
Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо
|
17 мая 2019, 09:34
|
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
|
16 мая 2019, 02:33
|
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает
|
15 мая 2019, 04:43
|
Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь с воскресенье на понедельник, с 30 сентября на 1 октября, в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, информирует Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью будет малооблачно. Утром …
|
30 сентября 2018, 03:47
|
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
|
15 июня 2018, 03:18
|
Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
|
31 мая 2018, 04:04
|
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
|
30 мая 2018, 02:46
Мы Вам перезвоним!