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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
К среде в Самарской области потеплеет

К среде в Самарской области потеплеет

К середине новой рабочей недели в Самарской области потеплеет, в дневные часы воздух будет нагреваться до 19-21 градусов тепла. В понедельник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 
20 мая 2019, 08:49
Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

В четверг, 16 мая, в поселке Шиферный в Октябрьске прошел град. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как с неба падали льдинки размером перепелиное яйцо. 

- Все мои огурцы с дынями побил, наверно, - переживает местная жительница. 

Напомним, что накануне 
17 мая 2019, 09:34
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

Погода в Самарской области снова не радует - в среду, 15 мая, вечером в большинстве районов обещают дождь, грозу, возможен град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного 
15 мая 2019, 04:43
Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки

Зима близко: В ночь на 1 октября в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь с воскресенье на понедельник, с 30 сентября на 1 октября, в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, информирует Приволжское УГМС.
 
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью будет малооблачно. Утром 
30 сентября 2018, 03:47
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные начнутся с ночных заморозков. В ночь на пятницу и на субботу местами ожидается до -3 градусов. Возможен град, добавили в МЧС. Но затем, по прогнозу, придет потепление. В пятницу, 
31 мая 2018, 04:04
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
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