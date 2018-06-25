В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.
Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою команду вперед. Еще через 13 минут преимущество южноамериканцев удвоилось из-за нелепого автогола Дениса Черышева. Под самый конец встречи Эдинсон Кавани вколотил третий мяч, доведя счет до разгромного 3:0.
После матча сборная России спустилась на вторую строчку в группе А. Подопечные Станислава Черчесова продолжат борьбу за чемпионский титул в 1/8 финала.
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