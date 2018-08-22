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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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«Не справилась с управлением»: полицейские выясняют, почему 24-летняя автомобилистка врезалась в 4-х пешеходов в Самаре

«Не справилась с управлением»: полицейские выясняют, почему 24-летняя автомобилистка врезалась в 4-х пешеходов в Самаре

В областной столице ведется проверка по факту наезда легковушки на четырех пешеходов. Напомним, что авария произошла примерно в 11:00 в среду, 22 августа, на перекрестке улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в Промышленном районе. 
 
24-летняя девушка, сидевшая за рулем иномарки «Шевроле Авео», 
22 августа 2018, 01:52
45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

В отдел полиции в Жигулевске обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3000 рублей. 
 
По словам пострадавшей, она живет со своим отпрыском и 45-летний мужчина сильно пьет. Силовики задержали злоумышленника. Он не стал отрицать свою вину 
21 августа 2018, 09:13
В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.

"Что удивило и порадовало: 
20 августа 2018, 05:44
В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»

В понедельник, 20 августа, пожарные выезжали в Кировский район областной столицы. На улице Товарной горел склад с лакокрасочными материалами. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:34, на место отправились 58 сотрудников оперативного ведомства и 17 единиц техники.
20 августа 2018, 01:53
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