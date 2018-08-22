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«Не справилась с управлением»: полицейские выясняют, почему 24-летняя автомобилистка врезалась в 4-х пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 01:52
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45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери
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21 августа 2018, 09:13
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В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии
Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.
"Что удивило и порадовало: …
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20 августа 2018, 05:44
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В Самаре горел ангар с лакокрасочной продукцией на площади 400 «квадратов»
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20 августа 2018, 01:53