Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не …