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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

В Самарской области учитель пришел в школу пьяным и ударил пятиклассника. Инцидент произошел в одном из сельских учебных заведений Исаклинского района. По данному факту была проведена прокурорская проверка. По информации надзорного ведомства, школьный физрук в течение прошлого 2017 года появлялся 

17 мая 2018, 11:32
Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

В Самаре двух местных жительниц подозревают в предоставлении поддельных справок в школы для зачисления своих детей в первый класс. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемые – две мамы 43 и 32 

9 апреля 2018, 11:01
Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в 
21 марта 2018, 11:51
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