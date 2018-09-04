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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области
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17 мая 2018, 11:32
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Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс
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9 апреля 2018, 11:01
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Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре
В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в …
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21 марта 2018, 11:51