В Самарском цирке премьера. 3 июня зрители смогут увидеть новую шоу-программу, в которой участвуют почти 200 животных и 120 артистов.
Уникальное шоу, в котором соединены все жанры циркового искусства - воздушная гимнастика, иллюзионные трюки, эквилибристика, эстрадный балет и дрессура. Специально для "Королевского цирка" были созданы авторские декорации. Например, вот этот золотой замок, отделанный бархатом и украшенный кристаллами. Сшито более 2 тысяч костюмом. Чтобы все это привезти в Самару, было задействовано 19 фур.
Элина Лазаревская, исполнительный директор "Королевского цирка Гии Эрадзе"
- Мы кардинально отличаемся от всего того, что зритель когда-либо видел в цирке. У нас цельное шоу. Это не отдельные номера, это цельный спектакль с единой сюжетной линией. Где зритель, заходя в зал, на 2,5 часа полностью погружает в шоу.
Гвоздь программы - шоу диких кошек под названием "Дикий мир джунглей". Его подготовили художественный руководитель Гия Эрадзе и титулованная принцесса цирка Людмила Суркова, в свите которой 12 львов и тигров.
Людмила Суркова, "принцесса цирка", дрессировщица львов и тигров
- Бывает, что животное не хочет идти на трюк. У него нет настроения. Стоишь и уговариваешь его: "Пойдем поработаем. Надо. Зрители на тебя смотрят". А ну если зрители на меня смотрят, то я пойду. У нас есть уникальные трюки, которых нет ни у кого. Это подъем с тигром под купол цирка на качелях.
Премьера 3 июня. Гастроли "Королевского цирка Гии Эрадзе" продляться до 9 июля.