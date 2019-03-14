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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Численность населения Самарской области сокращается
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26 февраля 2019, 02:45
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре
В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила …
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23 октября 2018, 02:50
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В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, …
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13 сентября 2018, 09:08
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В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров
В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с …
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11 августа 2018, 10:09
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Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?
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30 июня 2018, 07:22
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Плотность населения влияет на счастье людей
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24 мая 2018, 10:05
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Сколько весит население Земли?
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29 мая 2017, 11:09
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Сызрань вымирает?
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25 мая 2017, 11:43
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Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек
Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.
Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В …
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25 мая 2017, 08:12
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