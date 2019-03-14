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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

В России могут ввести федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в 
14 марта 2019, 10:53
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения в Самарской области уменьшилась почти на 10 тысяч человек, говорится в отчете Самарастата. В регионе в прошлом году родились 33 тысячи человек, умерли - около 43-х. Количество родившихся по сравнению с 2017-м сократилось на 1,5 тысячи, или на 

26 февраля 2019, 02:45
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не 
18 февраля 2019, 10:10
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, 

13 сентября 2018, 09:08
В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с 
11 августа 2018, 10:09
Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Самарской области в среднем на 4%.В перспективе, по мнению экспертов регионального фонда капремонта, увеличат и эти взносы. В некоторых регионах России они уже в 2 раза выше, чем у нас.

Михаил Архипов, 

30 июня 2018, 07:22
Плотность населения влияет на счастье людей

Плотность населения влияет на счастье людей

По мнению специалистов Ванкуверской школы экономики, чем выше плотность населения в городе, тем каждый человек несчастнее. В исследовании участвовали 400 тысяч респондентов.

В общей сложности, в  20% областей, где живут самые несчастные люди, плотность населения тоже была в восемь 
24 мая 2018, 10:05
Сколько весит население Земли?

Сколько весит население Земли?

Английские исследователи определили, сколько весит все население нашей планеты. Они также установили, как именно эта масса распределяется между полными и худыми.
По сведениям экспертов Лондонской школы гигиены, все население Земли весит порядка 287 млн тонн. При этом 15 млн. тонн 

29 мая 2017, 11:09
Сызрань вымирает?

Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.

Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В 

25 мая 2017, 08:12
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