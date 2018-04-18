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Самарские дорожники «отличились» в Пензе
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16 апреля 2018, 12:58
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В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП
В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У …
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6 апреля 2018, 03:58
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Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре
Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными …
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6 апреля 2018, 12:05
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного
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22 марта 2018, 09:10
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На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку …
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20 марта 2018, 08:01
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ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний …
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7 марта 2018, 08:45
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В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
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29 января 2018, 09:37
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В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»
В Самаре оштрафовали на 20 тысяч рублей директора муниципального предприятия «Благоустройство». Поводом для наказания стало нарушение закона о контрактной системе. Организация вовремя не опубликовала сведения об исполнении контракта в едином реестре, говорится в сообщении управления ФАС по Самарской области. Информация …
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26 января 2018, 04:13
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ФАС предлагает конфисковывать имущество за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба намерена усилить борьбу с картельными сговорами. Представители регулятора хотят внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым, за такой вид экономических преступлений будет увеличена ответственность для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров.
За нарушения предлагается увеличить …
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26 января 2018, 12:03
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Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже
Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для …
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10 января 2018, 04:49
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Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги
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3 мая 2017, 08:44