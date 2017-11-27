Акцизы на бензин и дизтопливо поднимутся сразу на 1 рубль с литра Это в 2 раза больше, чем было запланировано Минфином. В результате в 2018 году бюджет дополнительно получит около 60 млрд руб., а также по 80 млрд руб. в 2019-2020 годах. Между тем, рост цен на бензин в России к сентябрю …