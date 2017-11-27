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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 ноября 2017г 
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Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

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11 сентября 2017, 03:26
Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина 

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В России придумали, как сэкономить на бензине

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Средняя цена литра Аи-95 выросла на 9 копеек, преодолев барьер в 40 рублей. Аи-92 прибавил 

15 июня 2017, 12:10
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