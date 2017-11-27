50 рублей за литр 95-го бензина. По мнению экспертов, такого значения розничная цена топлива может достигнуть уже в следующем году.
К этому результату, по мнению участников рынка, приведет борьба федерального правительства за увеличение бюджетных поступлений. Что уже вылилось в ускоренный рост акцизов на рынке нефтепродуктов. Темпы роста стоимости бензина опережают инфляцию почти в два раза. По прогнозам федерального минэкономразвития, по итогам 2017 года она должна составить 8-9%. За этот же промежуток топливо подрастет в цене на 17% - это порядка 5 рублей за литр. Летом 95-й бензин уже перешагнул психологическую отметку в 40 рублей. Все последние годы накануне Нового года цена бензина не росла, и даже снижалась - из-за больших объемов предложения на рынке. На этот раз ситуация изменилась.
Евгений Ложкарев, директор сети АЗС "ОЛВИ":
«Сейчас нет никаких поводов, чтобы снизить, потому что высокий спрос образовался на рынке – на 92-95 бензин достаточно высокий спрос, его закупают, из-за остановки завода - Московского НПЗ -дефицит возник. Плюс повышение нефти на международном рынке - это тоже поспособствовало. Трейдеры начали закупать большие объемы продукта».
Темпы подорожания топлива дополнительно разгонит и повышение акцизов. Тем более, что оно будет выше, чем предполагалось еще летом. Госдума одобрила поправки, согласно которым с 1 января 2018 года ставка на бензин 5-го класса увеличится почти на 11% и составит 11 тысяч 213 рублей за тонну.
Евгений Ложкарев, директор сети АЗС "ОЛВИ":
«Новость о том, что будут повышены акцизы, тоже повлияла на закупку трейдерами - они заранее про запас покупают, чтобы продукт более дешевый продавать уже после Нового года уже по новым ценам. Это биржа, и любая новость сказывается на сегодняшних ценах. Цены это изменения получат дней через 20-30».
Как сообщали в Минфине, дополнительные средства, которые получит бюджет от индексации акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, пойдут на ускорение темпов строительства автомобильных дорог и развития инфраструктуры регионов, в частности Крыма и Дальнего Востока. В результате, по подсчетам экспертов, уже через год литр 95-го бензина может подорожать до 50 рублей.
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