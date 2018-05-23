В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 тысяч рублей, в «двушке» почти 54,5 тысячи, в «трешке» - менее 55,2 тысячи рублей.
«Мы наблюдали процесс снижения средней удельной цены предложения по отношению к марту 2018 года. Величина падения этого показателя составила 2 тысячи 845 рублей, или 4,89 процента. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (апрель 2017 года) снижение составило 3 тысячи 73 рубля, или 5,26 процента», - сообщила руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.
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