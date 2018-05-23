ЕГЭ 2018 в Самаре: сколько стоит подготовка с репетитором В Самаре больше всего за подготовку к ЕГЭ просят репетиторы по географии. В среднем их услуги обходятся родителям школьников в 500 рублей за час, выяснили специалисты сервиса объявлений «Юла». Второе место по стоимости заняли обществознание и химия - по 430 …