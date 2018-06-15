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Есть ли предел росту цен на топливо?
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14 июня 2018, 07:00
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Вырастет цена проезда в электричках по Самаре
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14 июня 2018, 12:21
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Проезд на электричках подорожает в Самарской области
В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 …
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9 июня 2018, 09:28
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УАЗ поднял цены на свои автомобили
Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за …
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6 июня 2018, 03:32
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
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6 июня 2018, 02:18
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52
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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары
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11 апреля 2018, 12:57
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СОФЖИ придется заплатить
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в …
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30 марта 2018, 05:33
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Деньги СОФЖИ арестовали
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20 марта 2018, 09:49