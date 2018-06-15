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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

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Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

В Самаре средняя стоимость жилья за март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала на восемь процентов. Результаты мониторинга опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки – СОФЖИ. Средняя удельная цена 1 квадратного метра во «вторичке» составила 58 

11 апреля 2018, 12:57
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

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Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

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Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

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20 марта 2018, 09:49
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