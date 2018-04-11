В Самаре средняя стоимость жилья за март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала на восемь процентов. Результаты мониторинга опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки – СОФЖИ. Средняя удельная цена 1 квадратного метра во «вторичке» составила 58 тысяч 156 рублей (на 5552 рубле меньше прошлогоднего показателя). Впрочем, цены на «вторичку» начали расти. По сравнению с февралем 2018 года в марте средняя цена «квадрата» в этой категории выросла более чем на 2000 рублей (3,67 процента). Самые дорогие метры жилплощади в центре Самары – Ленинском, Самарской и Октябрьском районах.
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СОФЖИ придется заплатить
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитража, согласно которому после взаимозачета всех требований самарская стройкомпания «Евроальянс» должна перечислить Самарскому областному фонду жилья и ипотеки 48 миллионов рублей.
Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в …
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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
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Деньги СОФЖИ арестовали
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Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области
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Реновация Старой Самары откладывается
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26 февраля 2018, 01:03
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21 февраля 2018, 02:26
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Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно
«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.
Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг …
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25 января 2018, 12:47
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Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир
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20 января 2018, 11:55