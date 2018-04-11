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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

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Цена литра бензина в России бьет рекорды

Цена литра бензина в России бьет рекорды

Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период 

3 апреля 2018, 02:30
СОФЖИ придется заплатить

СОФЖИ придется заплатить

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Согласно материалам ВАС, СОФЖИ сначала потребовал взыскать со строителей штрафы по договору подряда в 

30 марта 2018, 05:33
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская 
29 марта 2018, 01:02
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

В Самарской области на покупку жилья детям-сиротам дополнительно выделят 523 миллиона рублей. Средства были перераспределены между муниципалитетами на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе. Комитет рекомендовал принять соответствующие поправки в региональный бюджет 
27 февраля 2018, 01:26
Реновация Старой Самары откладывается

Реновация Старой Самары откладывается

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», начало строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры в историческом центре Самары, в рамках проекта «5 кварталов», откладывается минимум до 2021 года. Такова оценка самих авторов проекта. Между тем с 2013 года, когда реновацию старого города поручили 
26 февраля 2018, 01:03
Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Самара может столкнуться с дефицитом жилья

Уже в этом году покупатели квартир в Самаре могут столкнуться с дефицитом жилья в новостройках. При этом цены на такую недвижимость начинают расти. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде других регионов страны, в том числе и в Москве. Почему это 

21 февраля 2018, 02:26
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.

Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг 

25 января 2018, 12:47
Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

Жители Самарской области выставили на продажу более 12 тысяч квартир

По итогам 2017 года в Самарской области зафиксирован значительный рост предложений на рынке вторичного жилья. Всего на конец декабря жители региона разместили 12 241 объявление о продаже квартир. Это на 4000 больше, чем было в прошлом году, сообщает сайт СОФЖИ.

Большинство 

20 января 2018, 11:55
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