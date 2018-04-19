Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».
28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет с 30-процентной загрузкой трибун и соберет 15 тысяч зрителей, а уже на вторую встречу будут собраны 45 тысяч гостей. Во время матчей будет проверена готовность спортивного объекта к мероприятиям ЧМ-2018.
Ожидается, что перед первой встречей на стадионе будет проведена большая тренировка с включением всех систем.
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