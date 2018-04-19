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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте

- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре в среду, 4 апреля, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 1/4 Кубка России по футболу. По ходу игры москвичи вышли вперед и примерно за 15 минут до финального свистка «Крылья Советов» проигрывали со счетом 0:3. Забили Зе Луиш, 
5 апреля 2018, 09:42
Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Качество возведения стадиона «Самара-Арена» проверит московская фирма

Министерство строительства России нашло подрядчика, который займется проведением строительного контроля на стадионе «Самара-Арена». Согласно информации на сайте госзакупок, эту работу доверят специалистам московской фирмы «СК УниверсалСтрой». По данным из открытых источников, ранее она инспектировала возведение международного делового центра «Москва-Сити» на 

13 февраля 2018, 07:06
Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Над благоустройством территории вокруг стадиона «Самара-Арена» трудятся 200 человек

Помимо строительства стадиона «Самара-Арена», полным ходом идет работа и по благоустройству территории, которая к нему прилегает. Всего сейчас там трудятся около 200 человек. Их основная задача — подготовка площадок к будущему озеленению. Оно начнется в марте, как только позволят погодные 

12 февраля 2018, 04:34
На стадионе «Самара-Арена» начали монтировать информационные экраны

На стадионе «Самара-Арена» начали монтировать информационные экраны

На стадионе «Самара-Арена» стартовал новый этап работ. Специалисты начали монтировать огромные экраны, на которые будут выводиться повторы лучших моментов футбольных матчей. Монтаж идет на высоте 44 метров над уровнем поля.

Экраны расположат над южной и северной трибунами. Они будут закреплены на 

9 февраля 2018, 02:31
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