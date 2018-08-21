|
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
|
21 августа 2018, 05:37
|
25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
К полицейским, …
|
21 августа 2018, 05:14
|
В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода
|
21 августа 2018, 04:09
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37