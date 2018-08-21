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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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21 августа 2018, 05:37
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25-летнюю авиадебоширку из Самары сняли с рейса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завели административное производство в отношении авиадебошира. Как ни удивительно, на борту самолета хулиганила дама - жительница Самары. 25-летняя девушка была доставлена в дежурную часть с борта воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К полицейским, 
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В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
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Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

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13 августа 2018, 11:37
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