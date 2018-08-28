|
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
|
28 августа 2018, 06:05
|
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
|
28 августа 2018, 05:33
|
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
|
28 августа 2018, 05:06
|
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
|
27 августа 2018, 04:30
|
В Самарской области прорвало трубу с нефтью
В Пестравском районе нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.
|
27 августа 2018, 02:53
|
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой
|
27 августа 2018, 02:16
|
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области
|
23 августа 2018, 09:33
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37