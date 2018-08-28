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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

28 августа подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора рассказать обо всем, что произошло за сегодняшний день и в 18:45 мы сделаем это в программе «Новости Самара». О главных событиях вторника в студии расскажет ведущая Инна Румянцева. 
28 августа 2018, 06:05
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

Во вторник, 28 августа, произошла коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки на водопроводе отключено холодное водоснабжение в жилых домах в границах улиц Черемшанской - Пугачевской - Елизарова до дома № 85 А по улице Пугачевской. Отключение коснулось четырех 
28 августа 2018, 05:06
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Правоохранители ведут проверку ЧП в Советском районе города, во время которого погиб маленький ребенок. Вечером в субботу, 25 августа из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице Советской Армии выпал мальчик. В декабре малышу исполнилось бы четыре года. Ребенок 
27 августа 2018, 04:30
В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Пестравском районе  нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

На месте проишествия инспектор отдела 
27 августа 2018, 02:53
«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

«Рассыпались дыни»: подробности ДТП с 5 машинами под Самарой

Стали известны подробности массовой аварии в Самарской области, во время которой вся трасса оказалась усыпана дынями.

Напомним, что ночью, в 04:30 27 августа на 1005 километре трассы М-5 Урал - Москва - Челябинск водитель КАМАЗа врезался в стоящую ГАЗель. 
27 августа 2018, 02:16
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

22 августа в Самарской области произошел несчастный случай при разгрузочных работах около асфальтобетонного завода в поселке Преображенка. Во время разгрузки кузов самосвала завалился набок прямо на кабину стоящего рядом с ним КАМАЗа. В этот момент на водительском месте в грузовике 
23 августа 2018, 09:33
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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