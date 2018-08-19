|
«Всё по фиг! Еду как хочу!»: В Сызрани черный джип решил срезать угол и подрезал другую машину
На видеохостинге Youtube выложили видео, на котором запечатлено едва не случившееся ДТП в Сызрани. Дело происходит на ИГРЕК-образном перекрестке улиц Каменоломной и 2-й Вокзальной в районе станции Сызрань-2, передает «Маленькая Сызрань». Автомобиль с видеорегистратором подъезжает к перекрестку со сторону …
|
18 августа 2018, 03:05
|
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
|
17 августа 2018, 05:33
|
На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл
|
17 августа 2018, 04:44
|
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
|
17 августа 2018, 02:59