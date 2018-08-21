|
Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
|
21 августа 2018, 10:49
|
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
|
21 августа 2018, 09:37
|
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
|
21 августа 2018, 08:49
|
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
|
20 августа 2018, 07:56
|
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей
Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению …
|
15 августа 2018, 05:21
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
|
11 августа 2018, 10:19
|
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
|
23 июля 2018, 10:44
|
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре
|
20 июля 2018, 09:09
|
В части Самарской области запретят продажу алкоголя
|
19 июля 2018, 11:10
|
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
|
16 июля 2018, 02:04