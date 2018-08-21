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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

В Автограде случилось ЧП:  жительница Автозаводского района не удержала своего малыша на руках. Двухлетний ребенок упал с высоты первого этажа. К счастью, он выжил, но получил очень серьезные повреждения. По словам врачей городской станции Скорой помощи, у маленького пациента диагностировали 
21 августа 2018, 10:49
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и 
20 августа 2018, 07:56
Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается взыскать 30 млн рублей

Мэрия Тольятти снова пытается взыскать деньги с областного министерства социально-демографической и семейной политики. На этот раз 30 млн рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в областной арбитраж. Согласно материалам дела, требования касаются компенсации средств на предоставление жилья инвалидам по решению 
15 августа 2018, 05:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

В четверг, 19 июля, примерно в девять часов вечера массовая авария произошла в поселке Управленческий в Самаре. По информации движения "Ночной патруль", очень пьяная девушка ехала по улице Сергея Лазо на своей иномарке "Киа". В какой-то момент автоледи не справилась 
20 июля 2018, 09:09
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
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