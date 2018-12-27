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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». По версии следствия, с ноября по декабрь этого года в нежилом помещении одного из домов по улице XXII Партсъезда проводились азартные игры. Причем, для них использовалось игровое 
27 декабря 2018, 05:07
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят 1,5 млн рублей на содержание дирекции по подготовке города к чемпионату мира по футболу. Такой тендер появился на портале госзакупок. Деньги будут потрачены на завершение разработки концепции наследия. Подрядчика ищет министерство спорта Самарской области.

Согласно техзаданию, 
24 декабря 2018, 08:49
«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард 
24 декабря 2018, 08:34
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский

В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский

Стало известно, что самарскую команду может пополнить 22-летний полузащитник Антон Зиньковский. В первой части первенства Олимп-ФНЛ хавбек в 22 матчах забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Директор «Чертанова» Николай Ларин подтвердил, что разговоры ведутся, но никакие договоренности пока 
21 декабря 2018, 10:33
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