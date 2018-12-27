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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
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27 декабря 2018, 10:09
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В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
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27 декабря 2018, 09:19
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В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры
Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим …
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27 декабря 2018, 05:13
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В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
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27 декабря 2018, 05:07
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018
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24 декабря 2018, 08:49
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«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности
Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард …
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24 декабря 2018, 08:34
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский
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21 декабря 2018, 10:33