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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России
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22 мая 2019, 07:57
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Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ
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21 мая 2019, 09:05
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Молодежки "Крыльев Советов" и "Спартака" сыграли вничью
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17 мая 2019, 04:37
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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Отстояли рекламу в Верховном Суде России
Компании "Кошелев-Проект Самара" удалось в Верховном Суде России отбиться от претензий самарского управления ФАС, посчитавшего, что один из рекламных роликов застройщика оскорбляет лиц еврейской национальности. Соответствующее постановление Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам, речь идет о рекламе, …
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23 января 2019, 08:23
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ФАС посчитала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области провело проверку рекламы одной из строительных компаний. В надзорное ведомство поступили жалобы на плакаты, расставленные по городу. На одном из них изображена девушка, измеряющая себе грудь сантиметровой линейкой. Изображение сопровождалось подписью «У нас …
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28 августа 2018, 03:30
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На Youtube больше нельзя пропускать рекламу перед просмотром видео
Команда видео-хостинга Youtube объявила о нововведениях, касающихся работы с рекламой. Теперь пользователи не смогут пропускать коммерческие заставки, которые включаются при начале просмотра роликов. Ранее эта опция была доступна в рамках эксперимента только для некоторых каналов. С текущей недели она будет …
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28 августа 2018, 02:49
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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