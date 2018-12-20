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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей
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18 декабря 2018, 10:33
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«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»
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17 декабря 2018, 09:28
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17
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Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными
Арбитражный суд Самарской области признал недействительными контракты, заключённые компанией «Современные медицинские технологии» с 23-мя медицинскими учреждениями города. Такое решение было принято по заявлению регионального УФАС. Речь идет о договорах на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования. Антимонопольщики установили, …
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23 ноября 2018, 10:45
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48