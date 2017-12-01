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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 ноября 2017г 
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Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

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Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими 

1 декабря 2017, 01:21
Страховщики оценили ущерб от мошенников в ОСАГО в 60 миллиардов рублей в год

Страховщики оценили ущерб от мошенников в ОСАГО в 60 миллиардов рублей в год

Эксперты Российского союза автостраховщиков утверждают, что годовой ущерб от мошенничества в сфере ОСАГО находится на уровне 60 миллиардов рублей.
20 миллиардов  из этой суммы приходится на нечистых на руку юристов-посредников. Кроме того, в данную сумму входит ущерб от незаконных действий 

1 декабря 2017, 09:51
В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация обновленного седана Mazda 6. Дизайн авто выдержан в самых последних тенденциях популярного автомобильного бренда. Как отметили эксперты, автомобиль получил турбомотор и большой перечень различных опций, в том числе касающихся безопасности.
Специалисты обращают внимание автолюбителей 

30 ноября 2017, 02:10
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

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30 ноября 2017, 11:54
Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% 

29 ноября 2017, 05:59
Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с 

29 ноября 2017, 04:15
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го бензина. По мнению экспертов, такого значения розничная цена топлива может достигнуть уже в следующем году.
К этому результату, по мнению участников рынка, приведет борьба федерального правительства за увеличение бюджетных поступлений. Что уже вылилось в ускоренный 

27 ноября 2017, 06:31
Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец 

24 ноября 2017, 04:59
Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
В конце второго осеннего месяца 

15 ноября 2017, 12:02
Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка 

13 ноября 2017, 09:02
Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Самыми популярными иномарками у отечественных автолюбителей признаны японские автомобили. Об этом заявили аналитики «Автостата» после очередного исследования.
В Российской Федерации зарегистрировано свыше 25 миллионов легковых иномарок, среди них 37% (9,4 млн) транспортных средств японских компаний. «Серебро» в этом рейтинге досталось 

5 октября 2017, 05:21
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

В Российской Федерации насчитывается 10,5 тысячи люксовых автомобилей. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на недавнее исследование.
Эта цифра составляет 0,025% от общего количества легковых авто в стране. По популярности среди транспортных средств люкс-класса лидирует  Bentley. В 

15 сентября 2017, 05:27
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
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