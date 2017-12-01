Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом месяце поднялся в цене на 10 000 рублей седан Polo в версии GT. А вот седан Jetta, напротив, стал доступнее на 4-40 тыс. руб.
Стал дороже в РФ кроссовер Tiguan в версии Highline (плюс 0,9 – 1,1%). Максимальная стоимость этого кроссовера также поднялась, но за счет выхода на рынок новой комплектации Sportline.
Чешская Skoda пересмотрела ценник на лифтбек Octavia в версии Laurin&Klement и RS. Здесь повышение на уровне 0,7-0,9%. Octavia Combi подорожала на 1,2%. Еще выросла максимальная стоимость Porsche Cayman GTS, а у китайской марки Chery упал в цене кроссовер Tiggo 2 в версиях Comfort MT и Luxury.
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