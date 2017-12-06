Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране продано 2163 таких экземпляра. Следом в рейтинге расположилась с заметным отставанием Audi, продемонстрировавшая показатель в 1558 единиц. «Бронза» с результатом в 1134 автомобиля досталась BMW. Кроме того, в топ-5 попали Porsche и Cadillac.
По данным аналитиков, за десять месяцев 2017-го в РФ реализовано 6905 люксовых машин. Это на 1,5% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. По большей части падение пришлось на Mercedes-Benz. Остальные машины этого разряда, наоборот, продемонстрировали положительную динамику.
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