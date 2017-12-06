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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Через пару лет компания Toyota намерена представить на суд взыскательных автолюбителей кроссовер по цене, как отмечают представители производителя, дешевле C-HR.
Новинку сконструируют на платформе TNGA. В частности, она знакома по моделям C-HR, Prius, Camry. Габариты кроссовера окажутся несколько меньше Toyota 

5 декабря 2017, 12:05
Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Концерн Bentley презентовал в российской столице очередную версию модели Continental GT. У дилеров компании в РФ автоновинка должна появиться следующим летом.
Транспортное средство от английского автопроизводителя получит обновленный 6-литровый двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. при 900 Нм крутящего момента. 

5 декабря 2017, 12:02
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Эксперты отечественных автомобильных изданий составили рекомендации по выбору наиболее благоприятного месяца для приобретения как автомобиля с пробегом, так и нового. Свои выводы специалисты сделали на основе анализа особенностей рынка РФ.
Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими 

1 декабря 2017, 01:21
Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

Продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь год

К концу ноября продажи автомобилей в Самаре и в целом по России достигли максимальных значений за весь 2017 год.
Согласно данным «АВТОСТАТа», объем рынка новых легковых машин в нашей стране сейчас составляет 1 млн 155 тысяч штук. Это на 15% 

29 ноября 2017, 05:59
Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Составлен ТОП-10 самых узнаваемых в России брендов автомобильных шин

Эксперты «Автостата» в последнем осеннем месяце сделали онлайн-опрос с привлечением более трех тысяч отечественных автолюбителей. В итоге появился перечень наиболее популярных в стране брендов автошин.
Задавшись целью выявить самых узнаваемых производителей покрышек, специалисты предложили участникам остановить свой выбор на 3 

28 ноября 2017, 04:15
Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки опубликовали отчетность за октябрь. По объему вкладов первую строчку занимает "АктивКапитал Банк" с показателем 23 миллиарда рублей. За ним идет "Газбанк", граждане доверили ему почти 19 миллиардов 700 миллионов рублей. На третьем месте "Кошелев-Банк", там на счетах лежит 

28 ноября 2017, 03:09
Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

Российский рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев вырос на 15%

На отечественном рынке за десять месяцев 2017 года своих владельцев нашли 1 155 300 новых легковых транспортных средств. Этот показатель больше аналогичного прошлогоднего на 15,4%, отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат».
Самым большим рынком традиционно является столичный. С января по конец 

24 ноября 2017, 04:59
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

Самыми популярными иномарками у отечественных автолюбителей признаны японские автомобили. Об этом заявили аналитики «Автостата» после очередного исследования.
В Российской Федерации зарегистрировано свыше 25 миллионов легковых иномарок, среди них 37% (9,4 млн) транспортных средств японских компаний. «Серебро» в этом рейтинге досталось 

5 октября 2017, 05:21
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
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