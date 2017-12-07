Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.

Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом …