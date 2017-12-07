Как сообщает «Автостат», отечественные дилеры Hyundai в минувшем месяце продали 15 284 автомобиля, что на 3,1% уступает прошлогоднему показателю. По результатам 11 месяцев текущего года продажи Hyundai зафиксированы на уровне 142 881 экземпляра (+8,9%). При этом бестселлером марки по-прежнему признан компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5758 реализованных авто (+19,6%).
Как напоминают эксперты, данная модель появилась на нашем рынке в конце прошлого лета и с того момента является лидером продаж в категории SUV. «Серебро» в рейтинге по объему продаж принадлежит обновленному седану Hyundai Solaris (5299 экземпляров; -35,8%). На третьем месте кроссовер Hyundai Tucson.
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