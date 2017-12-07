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Материалы по теме:

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Пока в корпорации Suzuki только собираются представить новую версию внедорожника, автопапарацци смогли сделать на заводе снимки модели без камуфляжа. Как утверждается, на японском предприятии стартовал процесс тестовой сборки автомобиля.
На данный момент компания держит в секрете дату презентации нового Suzuki 

6 декабря 2017, 02:06
«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Через пару лет компания Toyota намерена представить на суд взыскательных автолюбителей кроссовер по цене, как отмечают представители производителя, дешевле C-HR.
Новинку сконструируют на платформе TNGA. В частности, она знакома по моделям C-HR, Prius, Camry. Габариты кроссовера окажутся несколько меньше Toyota 

5 декабря 2017, 12:05
Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Концерн Bentley презентовал в российской столице очередную версию модели Continental GT. У дилеров компании в РФ автоновинка должна появиться следующим летом.
Транспортное средство от английского автопроизводителя получит обновленный 6-литровый двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. при 900 Нм крутящего момента. 

5 декабря 2017, 12:02
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Эксперты отечественных автомобильных изданий составили рекомендации по выбору наиболее благоприятного месяца для приобретения как автомобиля с пробегом, так и нового. Свои выводы специалисты сделали на основе анализа особенностей рынка РФ.
Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими 

1 декабря 2017, 01:21
В феврале Hyundai Creta впервые стал бестселлером бренда в России

В феврале Hyundai Creta впервые стал бестселлером бренда в России

Как установили эксперты агентства «Автостат» при анализе последних статистических сведений, в России наиболее продаваемой моделью Hyundai по итогам продаж последнего зимнего месяца оказался кроссовер Creta. В феврале дилеры реализовали 4055 экземпляров модели.
По данному показателю паркетник опередил прежнего лидера - 

7 марта 2017, 03:04
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Новый кроссовер Hyundai Creta покоряет российские города-миллионники

Новый кроссовер Hyundai Creta покоряет российские города-миллионники

По оценкам «Автостата», новый кроссовер Hyundai Creta практически во всех городах-миллионниках России занимает лидирующие позиции. Из 15 городов с населением более 1 млн человек в 11 модель оказалась на первом месте в сегменте SUV. В остальных четырех мегаполисах кроссовер попадает 

16 ноября 2016, 05:25
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в октябре

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в октябре

Аналитики «Автостата» назвали 10 самых продаваемых иномарок в РФ в октябре. По данным агентства, в тройке лидеров находятся KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Всего за октябрь в России было реализовано 88 955 легковых авто от иностранных производителей.
Сообщается, что 

14 ноября 2016, 05:25
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