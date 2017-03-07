Стало известно, что кроссовер Hyundai Creta с базовым агрегатом 1,6 л получит полноприводную трансмиссию, а также штатную навигацию и круиз-контроль, которые добавятся к базовой комплектации в первом полугодии 2017 года.

Напомним, сейчас модель внедорожника Creta выпускается в базовой версии с двигателем …