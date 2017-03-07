Как установили эксперты агентства «Автостат» при анализе последних статистических сведений, в России наиболее продаваемой моделью Hyundai по итогам продаж последнего зимнего месяца оказался кроссовер Creta. В феврале дилеры реализовали 4055 экземпляров модели.
По данному показателю паркетник опередил прежнего лидера - седан Hyundai Solaris, который продемонстрировал показатель в 3081 автомобиль. «Бронза» в рейтинге досталась компактному кроссоверу Hyundai Tucson (928 проданных авто).
Всего же на отечественном рынке за этот период был реализован 9391 автомобиль. Это на 10,6% ниже аналогичных прошлогодних результатов. Кроме того, в топ-5 самых продаваемых моделей Hyundai вошли Grand Santa Fe и i40. Их февральские показатели - 928 и 285 единиц.
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