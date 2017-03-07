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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Рассекречен дизайн обновленного Kia Rio для России

Появилась информация об экстерьере обновленного седана Kia Rio для российского рынка. Шпионские снимки модели появились в Интернете.
Автопапарацци получили возможность сфотографировать новинку без камуфляжа. Если судить по фотографиям, дизайн седана претерпит серьезные изменения. Так, они затронут бамперы, оптику и капот. 

7 марта 2017, 11:37
Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Сотовые операторы рассказали о самых популярных среди россиян мессенджерах

Отечественные мобильные операторы связи назвали WhatsApp наиболее популярным мессенджером среди своих абонентов. Он обогнал своего вечного конкурента Viber.
В открытом доступе можно познакомиться со сведениями операторов сотовых компаний, ведущих свою деятельность на территории России. Цифры количества пользователей в зависимости от 

6 марта 2017, 01:13
Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Названы самые популярные в РФ европейские кроссоверы

Вторая генерация внедорожника Volkswagen Tiguan, поступившая на автомобильный рынок России, по только что подведенным итогам первого месяца 2017 года, оказалась на третьем месте среди европейских транспортных средств SUV-сегмента. Такую информацию распространили специализированные издания.
В январе эту модель приобрели 1288 автолюбителей, 

6 марта 2017, 12:13
Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

В РФ эксперты назвали наиболее популярный автомобиль с пробегом. Лидером в этой категории оказалась японская Toyota Corolla.
Согласно последним статистическим данным, за январь 2017 года в Российской Федерации было реализовано 6 845 подержанных машин Toyota Corolla. На втором месте рейтинга 

6 марта 2017, 08:48
Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

Появился список новинок, которые презентуют на Женевском автосалоне

В Интернете опубликован перечень автоновинок, которые будут представлены на Женевском автосалоне. Кстати, в 2017 году он пройдет в 87-й раз.
Основными участниками автомобильной выставки эксперты называют Audi RS 3 Sportback, Skoda Octavia, Mitsubishi Eclipse, Subaru XV, BMW 5 Series и 

20 февраля 2017, 01:25
Самым популярным в России смарт-аксессуаром стали часы Apple Watch

Самым популярным в России смарт-аксессуаром стали часы Apple Watch

Порядка четверти пользователей носимых гаджетов в РФ предпочитают Apple Watch. Именно данное устройство оказалось на первой строке рейтинга наиболее популярных мобильных аксессуаров в нашей стране. Таковы результаты данных анализа, проведенного ритейлером «Связной».
В прошлом году сегмент носимой электроники заметно расширился. 

16 февраля 2017, 10:41
В России определили самые качественные смартфоны

В России определили самые качественные смартфоны

В «Роскачестве» назвали самые качественные модели смартфонов, которые вышли на отечественный рынок в 2016-м. Эксперты проанализировали работу 250 моделей, в том числе iPhone 7, HTC 10 и Sony Xperia PA.
Исследования велись по 274 показателям. В их числе: функционал, емкость 

15 февраля 2017, 09:35
Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Кроссовер Hyundai Creta бьет в России рекорды продаж

Новый кроссовер южнокорейской корпорации Hyundai Creta – с августа прошлого года остается лидером отечественного сегмента SUV. Эта модель потеснила с первого места предыдущего лидера данного класса на российском авторынке – Renault Duster.
Всего по результатам последних пяти месяцев 2016 года 

23 января 2017, 09:26
Новый кроссовер Hyundai Creta покоряет российские города-миллионники

Новый кроссовер Hyundai Creta покоряет российские города-миллионники

По оценкам «Автостата», новый кроссовер Hyundai Creta практически во всех городах-миллионниках России занимает лидирующие позиции. Из 15 городов с населением более 1 млн человек в 11 модель оказалась на первом месте в сегменте SUV. В остальных четырех мегаполисах кроссовер попадает 

16 ноября 2016, 05:25
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в октябре

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в России в октябре

Аналитики «Автостата» назвали 10 самых продаваемых иномарок в РФ в октябре. По данным агентства, в тройке лидеров находятся KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Всего за октябрь в России было реализовано 88 955 легковых авто от иностранных производителей.
Сообщается, что 

14 ноября 2016, 05:25
У кроссовера Hyundai Creta появится бюджетная полноприводная версия

У кроссовера Hyundai Creta появится бюджетная полноприводная версия

Стало известно, что кроссовер Hyundai Creta с базовым агрегатом 1,6 л получит полноприводную трансмиссию, а также штатную навигацию и круиз-контроль, которые добавятся к базовой комплектации в первом полугодии 2017 года. 

Напомним, сейчас модель внедорожника Creta выпускается в базовой версии с двигателем 

30 октября 2016, 08:52
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