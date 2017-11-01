Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы Налог на доходы физических лиц не будет браться со льготы, предлагаемой покупателям транспортных средств по спецпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечают эксперты, участникам государственных программ дается скидка в размере 10% от цены машины. …