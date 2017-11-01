Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, на смену прежнему 2,8-литровому двигателю придет более экономичный 2,0-литровый, который не утратит большую мощность.
Также в списке основных новинок рестайлинговые кроссоверы range Rover и Range Rover Sport, которые оснастят новыми двигателями и сделают еще более роскошными. Германский премиальный бренд Mercedes-Benz представит в США Mercedes-Benz CLS следующего поколения. Экстерьер модели держится в секрете. Вместе с тем, посетителей мотор-шоу ждет премьера спорткара Porsche 718 Boxter с 361-сильным мотором и продвинутой аэродинамикой. Замыкает рейтинг наиболее ожидаемых моделей премиальный кроссовер Infiniti Q60.
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