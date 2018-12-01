1
53
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным 
29 ноября 2018, 08:53
Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году

Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
Модель будут реализовывать под наименованием Х70, она получит новые шасси, платформу и двигатель. По словам представителей 

26 декабря 2017, 05:12
На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх