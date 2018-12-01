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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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Какие нововведения ждут россиян в декабре
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30 ноября 2018, 11:45
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«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт
«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В …
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30 ноября 2018, 10:29
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Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых
Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным …
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29 ноября 2018, 08:53
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Lifan рассказал о новинках для российского рынка в 2018 году
Китайский автопроизводитель Lifan намерен поставлять в Российскую Федерацию в будущем году несколько новых моделей. Например, весной на наш рынок придет очередное поколение кроссовера X60.
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26 декабря 2017, 05:12
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На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus
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22 декабря 2017, 01:32
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Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка
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20 декабря 2017, 12:12
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Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке
Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.
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4 декабря 2017, 12:10